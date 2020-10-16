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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تهدي حقائب مدرسية للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجًا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:53 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

واستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسى، فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وقام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تسهم فى توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ"المناطق الأكثر احتياجًا- دور الأيتام- ذوى القدرات الخاصة" على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

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