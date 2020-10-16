المصريون يستحوذون على 83% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

كشفت بيانات حديثة للبورصة المصرية، عن ارتفاع قيم وأحجام التعاملات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.قالت البورصة إن إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي بلغت نحو 12 مليار جنيه، مقابل 10.3 مليار جنيه الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول 2070 مليون ورقة مالية، مقارنة بـ1552 مليون ورقة مالية الأسبوع الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 223 ألف صفقة بيع وشراء، مقابل 182 ألف صفقة الأسبوع الماضي.وأشارت البورصة إلى استحواذ سوق الأسهم على 65.06% من إجمالى قيمة التداول بسوق داخل المقصورة، فى حين مثلت نسبة التداول على السندات نحو 34.94% خلال الأسبوع.واستحوذ المستثمرون المصريون على 83% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.2%، والعرب على 7.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.