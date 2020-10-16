خبير عسكري يؤكد أهمية دور كتائب الاستطلاع في تحقيق نصر أكتوبر

أكد اللواء أركان حرب ناجي شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وأحد قادة كتائب الاستطلاع في حرب أكتوبر المجيدة، أهمية دور كتائب الاستطلاع في تحقيق النصر، مستعرضًا أنواع الحروب عبر السنين وصولًا إلى حروب الجيل الرابع.جاء ذلك في ندوة ثقافية بعنوان "التنمية وتحقيق السلام المجتمعي.. أكتوبر السلام والتنمية"، استضافتها مكتبة مصر الجديدة، ونظمها مركز النيل للإعلام بالقاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتخطيط ومبادرة شباب الدبلوماسية، وذلك تحت رعاية جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور فاروق الجوهرى.من جانبه، ألقى الدكتور عمرو محمد الأطروش، المستشار القانوني، الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في التنمية والقانون الذي يحكم منظمات المجتمع المدني والمكتسبات التي حصلت عليها المنظمات ودورها في التنمية المستدامة.بدوره، عرض يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية، إنجازات الوزارة في الفترة الماضية في ضوء استراتيجية 2030، مشيرًا إلى أهم المبادرات التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة وكيفية الحصول على تمويل هذه المبادرات بسهولة من وزارة الشباب.وأشار الدكتور محمد فوزى الخبير الاقتصادي بوحدة دراسات الجدوى بوزارة التخطيط، إلى ما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات، فيما أكد هشام أبوالمعاطى مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة، أهمية الإعلام ودوره في الحروب.واستعرض حازم الملاح، المسئول الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إنجازات التضامن في ضوء استراتيجية 2030.