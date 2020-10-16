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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الليرة تهبط أمام العملات الأجنبية.. والدولار في ارتفاع

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:54 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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مازالت الليرة التركية تواصل هبوطها أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكى.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الجمعة، 7.943 ليرة تركية، بينما سجل اليورو أمام العملة الوطنية في تركيا سعر 9.291.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع أمس الخميس، إلى سعر 7.94 ليرة تركية، بينما سجل اليورو أمام العملة الوطنية في تركيا سعر 9.30، وفقا لموقع تركيا الان.

يذكر أن الليرة التركية تشهد موجة تقلبات عنيفة أمام العملات الأجنبية في ظل تجاهل تام من وزير المالية التركي بيرات البيرق، الذي يري أن تقلبات الليرة وأسعار صرف العملات لا تعنيه في شيء، متجاهلا ظروف المعيشة الصعبة والمواطنين الأتراك.

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