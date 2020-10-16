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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة بأوروبا 1.1% على أساس سنوي في سبتمبر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:35 م
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات للقطاع، اليوم الجمعة، أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا زاد على نحو طفيف في سبتمبر، وهي أول زيادة في العام الجاري، مما يشير إلى تعاف في قطاع السيارات في بعض الأسواق الأوروبية التي تنخفض فيها الإصابات بفيروس كورونا.

وأظهرت إحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع في سبتمبر 1.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.3 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

لكن أكبر خمس أسواق أوروبية حققت نتائج متباينة، إذ سجلت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا خسائر، بينما ارتفعت التسجيلات في إيطاليا وألمانيا، حسب ما كشفته البيانات.

وارتفعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن ورينو 14.1 بالمئة، و8.1 بالمئة في سبتمبر على الترتيب، فيما أعلنت مجموعة بي.إس.إيه عن انخفاض 14.1 بالمئة.

وتكبدت شركات صناعة السيارات الفاخرة خسائر في سبتمبر، إذ انخفضت مبيعات بي. إم. دبليو 11.9 بالمئة، وأعلنت منافستها دايملر عن تراجع 7.7 بالمئة.

وفي أول تسعة أشهر من العام، تراجعت المبيعات 29.3 بالمئة، إذ أجبرت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا معارض السيارات على إغلاق أبوابها في أنحاء أوروبا.

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