بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس شهداء الكنيسة الأحد

يترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، الأحد المقبل، قداس تذكار الشهيدين" جبرائيل وكيرميدوليس"شهداء بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وذلك بدير مارجرجس بمصر القديمة.وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي، ستتخذ الكنيسة كافة الإجراءات اللازمة من حيث التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات.جدير بالذكر أن البابا ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس، احتفل الجمعة الماضية بمرور ستة عشر عامًا على انتخابه من المجمع المقدس، ثم بالقرعة الهيكلية المقدسة بابا وبطريركًا على عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية.