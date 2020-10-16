4 حالات تحسم قانونية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية

حدد قانون حماية البيانات الشخصية عددًا من الحالات التى يجب توافرها في المعالجة الإلكترونية للبيانات حتى تكون مشروعة وقانونية، وذلك في نص المادة السادسة وذلك على النحو الآتي:1-موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.2- أن تكون المعالجة لازمة وضرورة تنفيذًا لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني لإبرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.3- تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائي.4- تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.