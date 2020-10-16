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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

4 حالات تحسم قانونية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:34 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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حدد قانون حماية البيانات الشخصية عددًا من الحالات التى يجب توافرها في المعالجة الإلكترونية للبيانات حتى تكون مشروعة وقانونية، وذلك في نص المادة السادسة وذلك على النحو الآتي:

1-موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.

2- أن تكون المعالجة لازمة وضرورة تنفيذًا لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني لإبرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.

3- تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائي.

4- تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.

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