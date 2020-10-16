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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:26 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، محطة معالجة صرف صحي مدينة منفلوط بقرية العتامنة بالظهير الصحراوي، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بطاقة 38 ألف م3، والتي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه، ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة.

رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، والمهندس محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس صابر عبدالرؤوف، مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد، مدير تنفيذ الأعمال المدنية للجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

حيث تفقد المحافظ ومرافقوه غرفة طلبمات الرفع، واستمع إلى شرح من المدير التنفيذى للمشروع بشركة المشروعات الصناعية والهندسية المنفذة للمشروع وتابع معدلات التنفيذ، مشددًا على تذليل العقبات، تمهيدًا للانتهاء منه وتشغيله وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسرعة دخول المحطة  للخدمة ضمن المشروع المتكامل لصرف صحي مدينة منفلوط.

ووجه محافظ أسيوط، بضرورة تلافي الملاحظات ونهو أعمال التجارب بمشروع الصرف الصحي المتكامل بمنفلوط وتشغيله في القريب العاجل والذي بدأ العمل في إنشائه منذ أكثر من 20 عامًا ولم يتم تشغيله حتى الآن، ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة، بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 45 كم بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالي 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن، مؤكدًا أهمية مراعاة جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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