معالج البيانات الشخصية محاصر بـ12 التزامًا قانونيًا فى التشريع الجديد

حدد قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس النواب في جلساته الأخيرة من الانعقاد الخامس، عددًا من الالتزامات الواجبه على معالج البيانات الشخصية، وذلك على النحو الآتي:نصت المادة الخامسة على الآتي: مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي:1- إجراء المعالجة وتنفيذها طبقًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية .2- أن تكون المعالجة وممارستها مشروعة ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.3- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو الذي صفة حسب الأحوال بالمدة اللازمة للمعالجة.4- محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.5- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.6- عدم إجراء أي معالجات للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيها أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي، ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.7- تأمين وحماية عملية المعالجة والوسائط الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.8- عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.9- إعداد سجل خاص بعمليات المعالجة لديه، على أن يتضمن فئات المعالجة التي يجريها نيابة عن أي متحكم وبيانات الاتصال به ومسئول حماية البيانات لديه والمدة الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها.10- توفير الإمكانيات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم، وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من التزامه بذلك.11- الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل على البيانات الشخصية.12- يلتزم المعالج خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.