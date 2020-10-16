رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

معالج البيانات الشخصية محاصر بـ12 التزامًا قانونيًا فى التشريع الجديد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:31 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
طباعة
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس النواب في جلساته الأخيرة من الانعقاد الخامس، عددًا من الالتزامات الواجبه على معالج البيانات الشخصية، وذلك على النحو الآتي:

نصت المادة الخامسة على الآتي: مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي:

1- إجراء المعالجة وتنفيذها طبقًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية .

2- أن تكون المعالجة وممارستها مشروعة ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

3- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو الذي صفة حسب الأحوال بالمدة اللازمة للمعالجة.

4- محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.

5- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.

6- عدم إجراء أي معالجات للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيها أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي، ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.

7- تأمين وحماية عملية المعالجة والوسائط الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.

8- عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

9- إعداد سجل خاص بعمليات المعالجة لديه، على أن يتضمن فئات المعالجة التي يجريها نيابة عن أي متحكم وبيانات الاتصال به ومسئول حماية البيانات لديه والمدة الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها.

10- توفير الإمكانيات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم، وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من التزامه بذلك.

11- الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل على البيانات الشخصية.

12- يلتزم المعالج خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

موضوعات متعلقة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

هل أصدرت الحكومة قرارًا بفرض ضرائب على الدراجات الهوائية؟

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

الأكثر قراءة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

رئيس الوزراء يشدد على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

اختبار للتنبؤ بشدة مسار كورونا

شركة إسبانية «تبشر» بعقار للسرطان ثبتت فعاليته بعلاج كورونا

وفاة أول شخص للإصابة بعدوى كورونا للمرة الثانية فى باكستان

ارتفاع ضحايا فيضانات كمبوديا لـ18 قتيلا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

«خفة يد».. أحدث إصدارات إسلام أبوشكير عن منشورات «المتوسط»

«نزهة الأشواق في أخبار المتيمين والعشاق» جديد منشورات الجمل

«صفصافة» تعيد نشر أعمال إدوار الخراط

«محاولات اكتشاف مصر» على طاولة المركز الدولي للكتاب