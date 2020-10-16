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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تفتتح مسجدين بالعامرية وخورشيد (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:01 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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افتتحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، مسجدين بنطاق محافظة الإسكندرية، الأول مسجد الرضوان بحي العامرية أول غرب الإسكندرية، والثاني مسجد الروضة بمنطقة خورشيد التابعة لإدارة أوقاف الرمل شرق الإسكندرية.

ويشهد وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الروضة بمنطقة خورشيد، والذي تم افتتاحه اليوم، ضمن جهود وزارة الأوقاف المصرية بافتتاح المساجد على مستوى المحافظات.

وقال الشيخ عبد السلام رزق مدير إدارة أوقاف الرمل، لـ"الدستور" إن مسجد الروضة صرح عظيم قامت على إحلاله وتجديده وزارة الأوقاف، وهو على مساحة 650 متر مكون من طابقين، والطابق يسع أكثر من 500 مصلى، بني بجهود وزارة الأوقاف، موضحا أن المسجد يخدم أكثر من 3 آلاف مواطن.

وتابع: "إننا نسيطر سيطرة كاملة على المساجد والزوايا بنطاق الإدارة، من خلال مديرية أوقاف الإسكندرية ووزارة الأوقاف، حيث تفتتح اليوم وزارة الأوقاف 44 مسجد على مستوى 11 محافظة، وهو رد على أي شائعة تردد عن هدم المساجد".

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