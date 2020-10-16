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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

طبقا للقانون الجديد.. 5 إجراءات لتقنين أوضاع المحال العامة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:09 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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نظم قانون المحال العامة، الذي أصدره مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، إجراءات توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، لتكون متوافقة مع أحكام القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه نهائيا في 2020.

حيث وضع القانون لأصحاب المحال مهلة سنتين لتوفيق الأوضاع، بإجراءات محددة ترصدها "الدستور" في السطور التالية:

1- تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقة به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب في يوم تقديمه ذاته، ما يفيد بتسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهورًا بخاتمة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.

3- على المركز المختص منح المحل ترخيصًا جديدأً بعد مراجعة ملف الترخيص القديم، للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة، استنادا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب بعد سداد رسوم الترخيص المنصوص عليها.

4- إذا تبين عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأي وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

5- يكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأي وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

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