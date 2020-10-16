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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأرميني: صراع «كاراباخ» من أجل أمن الطاقة في أوروبا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
أرمين سركيسيان
أرمين سركيسيان
أبوزيد على
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التقى الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، مع مجموعة من الصحفيين في القصر الرئاسي، اليوم الجمعة، للإحاطة حول التطورات في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال الرئيس الأرميني: "وجود تركيا في منطقة القوقاز يشكل تهديدًا لأمن الطاقة، حيث إنها ستسيطر ليس فقط على السياسة الداخلية لأذربيجان، ولكن أيضًا على خطوط الأنابيب التي تصل إلى النفط والغاز في بحر قزوين".

وأضاف "سركيسيان": "خلال كل هذه السنوات من الأزمة لم تصل أرمينيا قط إلي خطوط الأنابيب لأنها تحترم القانون الدولي وقواعد التجارة، وصراعنا في ناجورنو كاراباخ من أجل أمن الطاقة في أوروبا".

وفيما يتعلق باليونان، قال الرئيس الأرميني: "إننا نقدر موقف الحكومة والبرلمان والشعب اليوناني مما يحدث اليوم، وندعوهم إلى مواصلتهم لدعمنا"، وتابع: "أعلم أن اليونان لديها مشاكل مماثلة مع تركيا التي تثير المشاكل مع الجميع، (اليونان، وقبرص، وليبيا، ومصر، والعراق، وسوريا)، ويجب على شخص ما أن يوقفها، وعلى هذا المستوى نحن حلفاء، ليست لأن لدينا علاقات تقليدية، ولكن لأن مفتاح وقف الحرب وبدء المفاوضات هو وقف تدخل تركيا، وإلا فإننا سنواجه مواقف لا يمكن السيطرة عليها".

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