رحاب الجمل ترد على منتقدي أشرف زكي (صور)

ردت الفنانة رحاب الجمل، على بعض المنتقدين لنقيب الممثلين أشرف زكي، حول فكرة عدم استطاعته تشغيل بعض الفنانين الذين انقطع عملهم منذ فترة بالمجال الفني، وذلك عبر حسابها بموقع "فيسبوك".وكتبت الجمل: "رغم أنكم قلة لا تذكر ولكني هارد عليكم كيف لنقيب أن يفرض على أي جهة إنتاج تشغيل (فنان)؟، كيف لفنان أن يرغم أي جهة على تشغيله؟، السوق عرض وطلب وتحكمه قيود كثيرة، ودور النقابة هو المحافظة على حقوق العضو العامل وكرامته".وتابعت: "النقابة ليست جهة تشغيل أو جهة إنتاج فني لتوفير فرص عمل، ورغم ذلك منذ سنوات قليلة كان يسعى دكتور أشرف ذكي بصفة ودية وبحب وتعاطف مع زملائه أن يطرح فكرة التشغيل على بعض شركات الإنتاج، وذلك في وقت سابق كان عدد المسلسلات في موسم رمضان يزيد على 70 مسلسلا ينتج في العام الواحد، أما الآن فيوجد بعض المشاكل التي تعوق حركة الإنتاح التليفزيوني والسينمائي، الجميع يعرف ما يقوم به د. أشرف زكي من أجل أعضاء النقابة، وكم هو يخدم الجميع ويساندهم في أزماتهم".واستكملت: "ولكن للأسف وصل البعض لمرحلة من الغفلة والجهل مخيفة، وأصبح حتى طلب الإعانة والتشغيل حقًا مكتسبًا ويصاحبه تطاول وإهانات وشكل من أشكال البلطجة والعنف الفكري، لا تقتصر الإهانة على شخص أو صفة النقيب، ولكن هي إهانة للفن والفنانين..عندما يتفوه البعض بجهل أو سلاطة لسان تجاه نقيبنا وأعضاء مجلس إدارة النقابة محاولا إثارة الأزمات، فلا بد أن نتصدى لهم جميعا".واختتمت: "الآن هو دور الجمعية عمومية تحمى وتصون كرامة النقيب وكرامتنا جميعا، وسنرد على القلة المتطاولة التى تثير الأزمات، وأخيرا د.أشرف زكي لك كل المحبة والتقدير والاحترام".