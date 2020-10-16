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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:07 م
جريدة الدستور
علي عواد
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تمكنت القطع البحرية التابعة للقوات البحرية بالبحر الأحمر، من إنقاذ 13 شخصًا، 11 مصريًا وسائحين من كازاخستان، من الغرق اليوم، بعد أن تعطل بهم مركب كانوا يستقلونه في رحلة صيد داخل المياه شمالي الغردقة، وتم إنقاذ جميع الركاب دون خسائر بشرية.

وقال مصدر خاص، لـ"الدستور"، إن الأجهزة المعنية تلقت فجر اليوم الجمعة، إشارة بتعطل مركب صيد يدعى "Sea rainbow" (سي رينبو) في عرض البحر، بمنطقة شعاب الطوال يقل 13 شخصا شمال الغردقة.

على الفور تم الدفع بإحدى القطع البحرية التابعة للقوات البحرية، التي عثرت على مركب الصيد بمنطقة شعاب الطوال بالغردقة، وتم إنقاذ جميع الركاب، وجميعهم في حالة جيدة.

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