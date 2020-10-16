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الثقافة

«خفة يد».. أحدث إصدارات إسلام أبوشكير عن منشورات «المتوسط»

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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صدرت عن منشورات المتوسط -إيطاليا، الرواية الجديدة للقاص والروائي السوري إسلام أبو شكير؛ حملت عنوان: "خِفَّةُ يد"، وهي الرواية الثالثة في مساره، الذي يضم كذلك ست مجموعاتٍ قصصية، صدرت له منها عن المتوسط "أرملة وحيد القرن" 2019، بالإضافة إلى رواية "زجاج مطحون" 2016.

تبدأ "خِفَّةُ يد" مع الرّاوي وسلامة ويوسف وعروة المدني وسوين وملاك وسيمو وآخرين وأخريات، وتنتهي مع شخصيّة واحدة ووحيدة لا تعرف نفسها، كما لا يعرفها القارئ من هي بالضبط. شخصيّات تتخلّق مستقلّة عن بعضها البعض، لكلّ  منها ذاتها الخاصّة، وتاريخها، ومزاجها، ومسارها الحرّ في الحياة. لكنّ المسافة بين الشخصيّة والأخرى تضيق شيئًا فشيئًا، إلى أن تجد الشخصيات نفسها في حالة صدام صاخب، تضطرّ معه كلُّ منها إلى ابتلاع الأخرى.

وبين البداية والنهاية يفتح القارئ عينيه مرارًا، وهو متيقّن من أنّه أمسك بخيوط العمل، لكنّه يكتشف كلّ  مرّة أنّها ألعاب الخفّة الماكرة، التي يبرعُ بها إسلام أبوشكير، ولكنه هنا يُظهِر براعة فريدة حيث يستدرج قارئه إلى ألعابه دون أن يشعر، ليكون واحدًا من ضحاياها الكثر الذين كان شاهدًا على سقوطهم واحدًا تلو الآخر.

إسلام أبوشكير؛ قاص وروائي وصحفي سوري مقيم في الإمارات. صدر له: (43<40) مجموعة قصص 2009، (استحواذ) مجموعة قصص 2011، (الـ O سلبي الأحمر والمشعّ) مجموعة قصص 2012، (القنفذ) رواية 2013، (الحياة داخل كهف - المرايا) مجموعة قصص 2016، (الحياة داخل كهف - الصور التذكارية) مجموعة قصص 2016، (زجاج مطحون) رواية، منشورات المتوسط، ميلانو، إيطاليا 2016، (أرملة وحيد القرن) مجموعة قصص، منشورات المتوسط، ميلانو، إيطاليا 2019.

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