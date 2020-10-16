مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف في السويس لافتتاح 5 مساجد

استقبل محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لافتتاح 5 مساجد جديدة، وذلك ضمن برنامج احتفالات السويس بالعيد القومي في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف، والمفتي، والوفد المرافق لهما صلاة الجمعة بمسجد المصطفى بحي عتاقة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 400 في شهرين.ويلتقي وزير الأوقاف، أئمة السويس بقاعة الاجتماعات بمبنى ديوان عام المحافظة بشارع الجلاء بحي السويس.وقدم اللواء صقر، درع محافظة السويس للدكتور شوقي علام، والدكتور محمد مختار جمعة، ترحيبا بهما.