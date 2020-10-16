حقيقة استخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المُدعم.وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن كافة شحنات الدقيق التي يتم صرفها لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تمامًا، ومطابقة لكافة مواصفات ومعايير الجودة، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أي تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وفي سياق متصل، فإن هناك مخزونًا استراتيجيًا من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق يكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 7 شهور، حيث يتم صرف حصة الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وتوريده للمخابز على مستوى الجمهورية بشكل منتظم، مع تشكيل لجان دورية للمرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقتها للمواصفات القياسية والأوزان المقررة.