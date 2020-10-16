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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير مدارس بورسعيد استعدادًا لاستقبال العام الدراسى (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
تطهير مدارس بورسعيد
تطهير مدارس بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات، صباح اليوم الجمعة، لتطهير وتعقيم المدارس، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأشار الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تجرى أعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس، وكذلك إزالة الأكشاك والإشغالات والباعة الجائلين، لافتًا إلى انتهاء من أعمال النظافة الخاصة بالمباني المدرسية والأفنية والأسوار وأعمال التعقيم.

وأكد أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات لتفعيل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والصحية اللازمة من حيث تجهيز حجرات العزل الصحي، وحجرات الزائرات الصحيات بالمدارس.
تطهير مدارس بورسعيد استعدادًا لاستقبال العام الدراسى (صور)
تطهير مدارس بورسعيد استعدادًا لاستقبال العام الدراسى (صور)
تطهير مدارس بورسعيد استعدادًا لاستقبال العام الدراسى (صور)
تطهير مدارس بورسعيد استعدادًا لاستقبال العام الدراسى (صور)
تطهير مدارس بورسعيد استعدادًا لاستقبال العام الدراسى (صور)
تطهير مدارس بورسعيد استعدادًا لاستقبال العام الدراسى (صور)
تطهير مدارس بورسعيد استعدادًا لاستقبال العام الدراسى (صور)
تطهير مدارس بورسعيد استعدادًا لاستقبال العام الدراسى (صور)

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