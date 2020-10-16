صندوق علاج الإدمان: افتتاح وحدات تطوع بالجامعات

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم افتتاح عدد من وحدات التطوع فى الجامعات المصرية، وسينطلق بجامعتي حلوان وسوهاج، موضحا أن عدد المتطوعين لدى الصندوق بلغ أكثر من ٢٩ ألف متطوع حتى الآن.وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه لأول مرة سيتم الكشف على سائقي حافلات الجامعات الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد والمقرر غدًا السبت.وفيما يخص الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، أشار مدير صندوق علاج الإدمان، إلى أن العام الدراسي 2021 سيكون مختلفًا بسبب جائحة كورونا، إلى أنه سيتم تكثيف الحملات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للحفاظ على سلامة الأطفال بالمدارس.وأوضح أنه منذ عام 2015، تم الكشف على الحملات المدرسية، ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لأن طبيعة هذا العام مختلفة عن الأعوام ونجحت الحملات فى تخفيض نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9 % العام الماضى، ثم انخفضت خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجارى إلى 1%، كما سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال فتره الدراسة.