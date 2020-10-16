عابد عناني يكشف تفاصيل شخصيته بمسلسل «في يوم وليلة»

يواصل الفنان عابد عناني، تصوير مشاهده ضمن أحادث مسلسل "في يوم وليلة" بشكل شبه يومي، والذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد رزق، ومن المقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل.وقال الفنان، في تصريح لـ"الدستور"، إنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل خاصة، وأنه سيظهر بدور جديد ومختلف تمامًا عما قدمه من قبل، فيجسد شخصية ضابط وله جانب إنساني، ويحب مساعدة الآخرين، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب جمهوره."فى يوم وليلة" تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمدًا على التشويق والإثارة، ويشارك في بطولته محمد جمعة، ونضال الشافعي، والفنان الكبير صلاح عبدالله، ومحمد مهران، وولاء الشريف، وداليا مصطفى.