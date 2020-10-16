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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«محاولات اكتشاف مصر» على طاولة المركز الدولي للكتاب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
المركز الدولي للكتاب
المركز الدولي للكتاب
نضال ممدوح
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يستضيف المركز الدولي للكتاب٬ بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة٬ في الخامسة من مساء الأربعاء 21 أكتوبر الجاري٬ ندوة لمناقشة أحدث إصدارات هيئة الكتاب "محاولات استكشاف مصر"، للكاتب الكبير عادل أسعد الميري. ويناقش الكتاب كلا من الكاتبين: روبير الفارس ومحمود جابر.

يتناول الكتاب الرحلات التي قام بها "الميري" داخل مصر منذ رحلة إعرف بلادك سنة 1968، الى آخر رحلة له إلى الصعيد سنة 2016. لاستكشاف آثار مصر ومتاحفها وجغرافيتها وناسها، بين الدلتا والوادي والواحات 

بالإضافة إلى رصد أحوال السياحة المصرية بين الثمانينات والتسعينات، حين عمل أولا مرشدا محلّيا في الأقصر بالإنجليزية والفرنسية لجنسيات شديدة التفاوت في المستوى الثقافي. إلى أن أصبح يقوم برحلات نيلية Nile Cruise لمدّة خمسة عشر يوما، بين القاهرة وأبو قرقاص وتل العمارنة والبلينا ودندرة والأقصر وإسنا وإدفو وكوم أومبو وأسوان وأبو سمبل.
«محاولات اكتشاف مصر» على طاولة المركز الدولي للكتاب
«محاولات اكتشاف مصر» على طاولة المركز الدولي للكتاب

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«محاولات اكتشاف مصر» على طاولة المركز الدولي للكتاب

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