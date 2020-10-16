3139 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 آلاف و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 351 ألفًا و750 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 786 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلي 294 ألفًا و865 متعافٍ، وبذلك يشكل معدل الشفاء 84% من إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد.وحسب الوزارة، توفي 34 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 6 آلاف و531 حالة وفاة.وأشارت إلى أن مدينة مترو مانيلا لا تزال بؤرة تفشي فيروس كورونا، تليها مدن كافيت وريزال ولاجونا.