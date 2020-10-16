رئيس شعبة الأرز: التموين تلقت 74 عرضًا من القطاع الخاص

قال الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم إعلان وزارة التموين عن أسماء الشركات التي ستشارك في توريد محصول الأرز خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس 2021.وأوضح شحاتة - في تصريحات له - أن وزارة التموين تلقت 74 عرضا من شركات القطاع بمظاريف الممارسة المخططة للبطاقات التموينية.وأشار إلى أن الكميات المطلوب توريدها نحو 32 ألف طن، والذي يسد احتياجات الشركة العامة والمصرية المسئولين عن توزيع احتياجات البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية توريدها للقطاع الخاص وقطاع الأعمال.ولفت إلى أن موسم زراعة الأرز داخل مصر يبدأ من أغسطس وينتهي بنهاية أكتوبر من كل عام، وأن المحصول الجديد يكفي حتى بداية عام 2022.وأشار إلى أن أسعار الأرز مستقرة حاليا وتتراوح أسعار الشعير ما بين 3200 إلى 3300 جنيه للطن بينما يتراوح أسعار الأرز الأبيض الرفيع ما بين 5 إلى 6.30 جنيه للكيلو.. في حين بلغت أسعار الأرز العريض ما بين 5.30 إلى 6.30 جنيه.