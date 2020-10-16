وصول 75 أسيرًا محررًا مواليًا للحكومة اليمنية إلى مطار عدن

هبطت طائرة للصليب الأحمر الدولي في مطار عدن، اليوم الجمعة، على متنها 75 أسيرًا من مقاتلي القوات المشتركة، وذلك ضمن عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.ويأتي ذلك، ضمن أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثيين.وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حسابها في "تويتر" أن خمسة من طائراتها أقلعت صباح اليوم من مطارات صنعاء وسيئون في حضرموت وأبها في السعودية، ضمن إطار تنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها بين أطراف النزاع.ولفتت إلى أن العملية التي تنفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي ستتيح لمئات المحتجزين السابقين العودة إلى ديارهم.وتأتي هذه العملية بموجب الصفقة المتفق عليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في المفاوضات التي استضافتها سويسرا الشهر الماضي، والتي تشمل إجمالًا 1081 أسيرًا.وتقضي الصفقة بإفراج الحوثيين عن 400 أسير، فيما يتعين على التحالف العربي الإفراج عن 681 مقاتلًا حوثيًا محتجزًا لديه.