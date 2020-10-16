أذربيجان ترفض إرسال مراقبين عسكريين روس إلى كاراباخ

أعلنت أذربيجان، اليوم الجمعة، أنها لا ترى ضرورة لإرسال مراقبين عسكريين من روسيا إلى منطقة كاراباخ، مؤكدة أن الحديث عن هذه الخطوة سابق لأوانه.وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذري، في مقابلة مع صحيفة "موندو" الإسبانية: "دعونا نوضح، أن أذربيجان لا تقوم بعملية عسكرية على أراضي دولة أخرى، ولكن على أرض خاضعة لسيادتها، ولا نعتقد أن إرسال هذه القوات أمر ممكن الآن، ليست هناك حاجة إليها في الوقت الحالي أولا، ويجب أن تغادر القوات الأرمينية والسماح للنازحين بالعودة، وبعد ذلك يمكننا التحدث عن قوات".وأضاف مساعد الرئيس الأذري: "لا يزال من المبكر جدا الحديث عن ذلك"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الصحيفة الإسبانية.وكانت موسكو قد أكدت باستمرار أن إرسال قوات حفظ سلام روسية أو مراقبين إلى كاراباخ المتنازع عليها، يحتاج إلى موافقة طرفي النزاع، أذربيجان وأرمينيا.وتشهد كاراباخ أعمالا قتالية بين أذربيجان وأرمينيا منذ الـ27 من الشهر الماضي، خلفت حتى الآن مئات الضحايا من الطرفين، بينهم مدنيون.