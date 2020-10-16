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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة وقف رواتب الموظفين من ماكينات «ATM» لحين صرفها ببطاقة «ميزة»

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
ماكينات ATM
ماكينات ATM
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" خلال الشهر الحالي لحين تحويل صرفها ببطاقة "ميزة".

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM"، مُوضحة أن الدولة ملتزمة بصرف مستحقات العاملين بها في المواعيد المقررة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" المؤمنة مجانًا، في عشر محافظات، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

وتتيح بطاقات ميزة لمستخدميها خدمات السحب النقدي من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكتروني "POS" وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية.

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