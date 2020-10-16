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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هل ألغت الحكومة قرار الركوب المجانى بالمواصلات العامة لكبار السن؟

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
الركوب المجاني بالمواصلات
الركوب المجاني بالمواصلات
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، مُشددةً على أنه تم بالفعل التصديق على القرار وتعميم تطبيقه على كل مواصلات النقل العام، حيث يتم إعفاء المواطنين فوق الـ70 عامًا من كل الرسوم، فضلًا عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عامًا، بموجب بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين.

وفي إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته الـ 97 على تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وكذلك تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

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