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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استقبال 2470 طالبًا وطالبة بالمدن الجامعية بالإسكندرية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
لدكتور هشام جابر،
لدكتور هشام جابر،
هبه عويضه
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أعلن الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن أن المدن الجامعية سوف تستقبل هذا العام 2470 طالبًا وطالبة، وذلك بالمدينة الجامعية طلبة بسموحة، والمدينة الجامعية طلبة بسابا باشا، وسموحة للطالبات، والطالبات بالشاطبى، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن الأماكن التي سيتم توافرها عن تخلف بعض الطلاب عن التسكين، وقبول دفعة جديدة من الطلاب.

وقال المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، إن مجلس الجامعة وافق فى جلسته الماضية على عدم زيادة قيمة المصروفات فى المدن الجامعية، وتنفيذ سياسة الوزارة في تقليل الكثافة العددية بالمدن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في التجمعات بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن قواعد قبول الطلاب هذا العام استندت على عدة معايير منها التفوق بالنسبة للطلاب القدامى، والمجموع الأعلى بالنسبة للطلاب المستجدين، بالإضافة إلى البعد الإنساني مع الحالات التى سوف تقرها اللجنة المختصة، وطلاب المحافظات النائية ماعدا الراسبين.

وأضاف «جابر» أنه تم تدريب وتوعية العاملين بالمدن، على كيفية التصرف مع حالات الاشتباه والحالات المخالطة بالتنسيق مع الوحدات العلاجية المتواجدة بالمدن الجامعية.

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