«الري»: إزالة 281 ألف مخالفة على نهر النيل منذ 2015

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الجمعة، تقريرًا بشأن حملات الإزالة التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تضمنت تنفيذ 281 ألف و832 إزالة على نهر النيل ومنافع الري، والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة 263 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وتنفيذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل 60 إزالة، فيما نفذ قطاع الري بتنفيذ 91 إزالة على منافع الري، إلى جانب تنفيذ هيئة الصرف 112 إزالة على منافع الصرف.وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إن القطاع نفذ 60 إزالة خلال الاسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2020، شملت إزالة واحدة بمحافظة الغربية، و7 إزالات بالبحيرة، و7 إزالات بكفر الشيخ، و14 إزالة بأسيوط و2 إزالة بسوهاج، و5 إزالات بقنا، و20 إزالة بالأقصر، و4 إزالات بأسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56 ألف و410 إزالات.ومن جانبه المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، إن القطاع أزال 91 مخالفة خلال الأسبوع الماضي شملت 25 إزالة بمحافظة القليوبية، و4 إزالات بالمنوفية، و7 إزالات بالجيزة،و إزالة واحدة بالدقهلية، و32 إزالة بأسيوط، و3 إزالات بسوهاج، و19 إزالة بالشرقية ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 174 ألف و263 إزالة.وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال اﻷسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2020، بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت 112 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 4 محافظات، وقد تضمنت تنفيذ عدد 103 إزالات بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بـ 74 إزالة - الدقهلية بـ 21 إزالة – القليوبية بـ 8 إزاﻻت، إلى جانب تنفيذ 9 إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط بـ 9 إزالات، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015، 78 ألف و159 إزالة.جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية، أو مبانى بالطوب الأحمر، أو أسوار، أو تشوينات، أو زراعة جسور المصارف، أو ردم بالجسور، أو قطع جسور المصارف، وتوصيل مواسير صرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة، والمسطحات المائية، وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية، للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.