رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمان قرغيزستان يقر إنهاء حالة الطوارئ في العاصمة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
برلمان قرغيزستان
برلمان قرغيزستان
أ ش أ
طباعة
صوت برلمان قرغيزستان، اليوم الجمعة، لصالح إنهاء حالة الطوارئ في العاصمة بشكيك، بينما عزز رئيس الوزراء صادر جباروف، سلطته بإعلانه تولي الرئاسة مؤقتا بشكل رسمي.

وكان الرئيس السابق سورونباي جينبيكوف، الذي استقال أمس، قد فرض حالة الطوارئ وأمر الجيش بالانتشار في بشكيك الأسبوع الماضي، وسط اضطرابات نتجت عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من أكتوبر ورفضت المعارضة نتائجها.

وتولى جباروف، الذي أخرجه أنصاره من السجن وانتخبه البرلمان سريعا رئيسا للوزراء الرئاسة، بعدما رفض رئيس البرلمان، كانات بك عيساييف - الأول بعد الرئيس في ترتيب السلطة بموجب الدستور - في جلسة، اليوم الجمعة، الاضطلاع بسلطات الرئاسة.

موضوعات متعلقة

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أكتوبر 2020

«الصحة»: 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

دماء بالأحياء الراقية.. قتل وخطف وجرائم غامضة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

اليابان تخطط للتخلص من مياه «فوكوشيما» للطاقة النووية في البحر

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 16-10-2020

فوجى فيلم تتقدم بطلب للموافقة على استخدام أفيجان لعلاج كورونا

دراسة: 4 متلازمات يتعرض لها مرضى كورونا طويل المدى

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

حفل فرقة «برانويد آيز» فى درب 1718.. الليلة

«الحضرة» تحيى حفلًا للإنشاد الدينى بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

عبدالدايم: أدعو للعمل بروح أكتوبر لنشر قيم العزة والوطنية

انطلاق حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر.. اليوم