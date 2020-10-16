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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

اليابان تخطط للتخلص من مياه «فوكوشيما» للطاقة النووية في البحر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
مياه فوكوشيما
مياه فوكوشيما
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أعلنت مصادر يابانية مطلعة، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية تخطط لإطلاق المياه المعالجة التي تحتوي على مواد مشعة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في البحر، وسط مخاوف بشأن التأثير البيئي.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه من المتوقع اتخاذ قرار رسمي خلال الشهر الجاري وسيتم وضع حد لجدل دام 7 سنوات، حول كيفية التخلص من المياه المستخدمة في تبريد محطة الطاقة التي عانت من الانهيارات الأساسية بسبب الكوارث.

وكانت قد أعلنت إحدى اللجان الفرعية اليابانية في وقت سابق من العام الجاري، أن إطلاق المياه في البحر أو تبخيرها خيارات واقعية.

وعارض الصيادون المحليون والسكان إطلاق المياه في البحر، بسبب مخاوف من تجنب المستهلكين المأكولات البحرية التي يتم صيدها في مكان قريب.

وأعربت كوريا الجنوبية التي تحظر حاليا استيراد المأكولات البحرية من المنطقة مرارا وتكرارا، عن قلقها بشأن التأثير البيئي.

يشار إلى أن شركة طوكيو إلكتريك التي تدير المحطة، جمعت أكثر من مليون طن من المياه الملوثة منذ أن أصيبت المحطة بالشلل بسبب زلزال وتسونامي عام 2011.

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