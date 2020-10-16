رفع الحظر المفروض على سفر السياح الفلبينيين إلى الخارج

أعلن المكتب الرئاسي الفلبيني، اليوم الجمعة، أن فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا المستجد في الفلبين رفعت الحظر المفروض على سفر السياح الفلبينيين إلى الخارج.وأوضحت الرئاسة بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أنه يمكن استئناف السفر العادي إلى الخارج اعتبارا من 21 أكتوبر، مما ينهي القيود السارية منذ يوليو.ويتوقع أن يزيد العملاء لشركات الطيران الفلبينية التي عانت ماليا من جراء المنع بسبب الوباء.