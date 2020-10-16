مؤسسة الموانئ الإيرانية تؤكد تعرضها لهجوم سيبراني

أعلنت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، اليوم الجمعة، أنها تعرضت لهجوم سيبراني من قبل من سمتهم الأعداء، من دون أن تحدد مصدر الهجوم، أو الأضرار الناجمة عنه.ونقلت شبكة روسيا اليوم، عن دائرة العلاقات العامة في المؤسسة، إن "الأعداء اللدودين، الذين لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المشؤومة، في إيقاف تصدير واستيراد السلع من وإلى إيران، عبر فرض العقوبات الأحادية، يسعون لتنفيذ هجمات سيبرانية، وإظهار هذه العمليات العمياء على أنها حققت نجاحا، باستخدام عمليات نفسية إعلامية".وأضافت المؤسسة الإيرانية أنها اتخذت إجراءات احترازية، لأجل أن يستمر العمل فيها من دون توقف، مردفة إن كوادرها الفنية يعملون على تعزيز أنظمة تقديم الخدمات، كي لا تتعرض عمليات تحميل وتفريغ السلع في الموانئ الإيرانية لأي خلل.وجاء تأكيد مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، بعد أنباء تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاروا فيها إلى تعطل أنظمة الحاسوب في جمارك ميناء بندر عباس، وفي أحد أكبر مصانع النحاس الإيراني بمحافظة كرمان.وأعلنت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية، الأربعاء، عن أن هجومًا سيبرانيا كبيرا استهدف مؤسستين حكوميتين يوم الثلاثاء، أدى إلى انقطاع الاتصال بشبكات وخدمات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.وأضاف مركز "ماهر" لإدارة وتنسيق وإغاثة الحوادث الإلكترونية، إن مسؤولين وخبراء حكوميين، اتخذوا إجراءات احترازية تحسبًا، لوقوع هجمات سيبرانية.وقالت الخارجية الإيرانية في يوليو الماضي، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي المتهم الأول في أي هجوم سيبراني تتعرض له البلاد، وذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامر بشن هجمات سيبرانية واسعة على إيران.