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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل إلى 209 آلاف في هولندا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:39 ص
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 209 آلاف و799 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6 آلاف و749 شخصا، وقد تعافى خمسة آلاف و49 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 33 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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