رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: عمال موانئ سبب تفشي كورونا في مدينة تشينغداو مجددا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:39 ص
عمال موانئ سبب تفشي
عمال موانئ سبب تفشي كورونا
عبير سليم
طباعة
كشفت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مستشفى بمدينة تشينغداو الساحلية الصينية يعود إلى عمال موانئ مصابين.

وقال مسؤول صحي في تشينغداو في إفادة إعلامية، نقلتها وكالة رويترز، إن العمال خضعوا لفحوصات في غرفة الفحص في مستشفى تشينغداو لأمراض الصدر، وكانت الغرفة ملوثة بسبب عدم كفاية إجراءات التطهير والحماية.

وأوضحت لجنة الصحة ببلدية تشينغداو في بيان، أن أحد العمال ثبتت إصابته بالفيروس في أواخر سبتمبر، لكن ظهرت عليه الأعراض بعد 20 يوما فقط، في 14 أكتوبر، فيما لم ترد تفاصيل عن العامل الثاني، وقال المسؤول إن المصابين لم تظهر عليهما أعراض المرض.

واستجابة لتفشي الفيروس، أطلقت تشينغداو اختبارات للفيروس على مستوى المدينة في 12 أكتوبر،
وأبلغت عن 13 إصابة جديدة هذا الأسبوع، معظمها مرتبط بمستشفى تشينغداو للصدر، حيث عولج المسافرون المصابون القادمون من الخارج في منطقة معزولة.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

أم تقتل رضيعها خنقا: «ابن حرام»

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

اليابان تخطط للتخلص من مياه «فوكوشيما» للطاقة النووية في البحر

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 16-10-2020

فوجى فيلم تتقدم بطلب للموافقة على استخدام أفيجان لعلاج كورونا

دراسة: 4 متلازمات يتعرض لها مرضى كورونا طويل المدى

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

حفل فرقة «برانويد آيز» فى درب 1718.. الليلة

«الحضرة» تحيى حفلًا للإنشاد الدينى بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

عبدالدايم: أدعو للعمل بروح أكتوبر لنشر قيم العزة والوطنية

انطلاق حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر.. اليوم