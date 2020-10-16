الصين: عمال موانئ سبب تفشي كورونا في مدينة تشينغداو مجددا

كشفت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مستشفى بمدينة تشينغداو الساحلية الصينية يعود إلى عمال موانئ مصابين.وقال مسؤول صحي في تشينغداو في إفادة إعلامية، نقلتها وكالة رويترز، إن العمال خضعوا لفحوصات في غرفة الفحص في مستشفى تشينغداو لأمراض الصدر، وكانت الغرفة ملوثة بسبب عدم كفاية إجراءات التطهير والحماية.وأوضحت لجنة الصحة ببلدية تشينغداو في بيان، أن أحد العمال ثبتت إصابته بالفيروس في أواخر سبتمبر، لكن ظهرت عليه الأعراض بعد 20 يوما فقط، في 14 أكتوبر، فيما لم ترد تفاصيل عن العامل الثاني، وقال المسؤول إن المصابين لم تظهر عليهما أعراض المرض.واستجابة لتفشي الفيروس، أطلقت تشينغداو اختبارات للفيروس على مستوى المدينة في 12 أكتوبر،وأبلغت عن 13 إصابة جديدة هذا الأسبوع، معظمها مرتبط بمستشفى تشينغداو للصدر، حيث عولج المسافرون المصابون القادمون من الخارج في منطقة معزولة.