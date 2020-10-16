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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تمدد تحذير السفر للخارج بسبب كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:36 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تمديد تحذير السفر خارج البلاد لمدة شهر، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالميا.

وذكرت وزارة الخارجية في سول وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنها مددت تحذيرات السفر إلى جميع دول العالم التي كان من المقرر أن تستمر حتى يوم 18 أكتوبر، إلى يوم 17 نوفمبر المقبل.

وكانت الحكومة قد أصدرت تحذيرات السفر الخاصة أولا في 23 مارس إلى جميع البلدان والمناطق، وتستمر في تمديدها لمدة شهر واحد، وذكرت الوزارة أن قرارها يستند إلى حقيقة أن الانتشار العالمي للفيروس ما زال مستمرًّا، وأن العديد من الدول ما زالت تفرض قيودا على دخول الأجانب، كما أشارت إلى أن شركات الطيران حول العالم أوقفت عمليات الطيران.

وحثت الوزارة رعاياها على إلغاء أو تأجيل رحلاتهم الخارجية، كما دعت المواطنين المقيمين في الخارج إلى توخي المزيد من الحذر من أجل سلامتهم.

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