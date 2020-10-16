الهند تسجل 63371 جديدة إصابة بكورونا

سجلت الهند 63 ألفا و371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و895 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز حصيلة المصابين بعد أحدث الإحصائيات 7.3 مليون شخص.وذكرت وزارة الصحة الهندية وفق ما نقلته صحيفة (إنديا توداي)، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين ارتفع إلى 7 ملايين و370 ألفا و469 شخصا، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 112 ألفا و161 شخصا.وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الهند حاليا، يبلغ 804 آلاف و528، فيما وصل عدد المتعافين إلى 6 ملايين و453 ألفا و780 شخصا.