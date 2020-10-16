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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7334 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:33 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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أعلن معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض في ألمانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 7334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا يوم أمس الخميس 6638 حالة جديدة، وهو ما كان يمثل رقما قياسيا جديدا كأعلى رقم يومي في ألمانيا منذ بداية الجائحة.

وكانت ذروة الإصابات السابقة بلغت 6300 حالة يوميا في أواخر مارس، ولكن من المحتمل أن عدد الحالات كان أكبر بكثير في ذلك الوقت، حيث تم توسيع قدرة إجراء الفحوصات بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وهناك مخاوف من ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والذين يتلقون علاجًا مكثفا، ويوم الخميس، كان هناك 655 مريضا في العناية المركزة، مع خضوع 329 للتنفس الصناعي.

وذكر معهد روبرت كوخ، أن ما لا يقل عن 348 ألفا و557 شخصا في ألمانيا أصيبوا بالفيروس، منذ بداية الجائحة، بينما توفي 9734 شخصا، بزيادة 24 حالة عن اليوم السابق.

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