أوكرانيا تسجل 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت 5992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 5804 إصابات المسجل في التاسع من أكتوبر.وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 287 ألف و231 حالة، منها 5394 حالة وفاة، بينها 92 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وتسجل أوكرانيا أكثر من 5000 إصابة جديدة يوميا تقريبا منذ بداية أكتوبر الجاري، مما دفع الحكومة إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020.