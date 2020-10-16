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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بسبب مخاوف كورونا..الدولار يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر، اليوم الجمعة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي، في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا وبريطانيا، ارتفعت عملة الاحتياطي العالمي لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 مقابل سلة من العملات، واستقرت دون تلك الذروة بقليل في الجلسة الآسيوية.

وعاود الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا الارتفاع مجددا صوب أعلى مستوى في أسبوعين، والذي بلغه يوم الأربعاء وسجل في أحدث تداولات 105.24 للدولار، فيما نزل الدولار الأسترالي 0.3 % وتكبدت بقية العملات الرئيسية خسائر.

ودخلت لندن في إجراءات عزل عام مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في منتصف الليل، ومع حظر تجول في باريس يجعل هذا أكبر مدينتين في أوروبا تعيشان في ظل قيود تفرضها الدولة.

وتضررت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة بالقدر الأكبر، وتصدر الدولار الأسترالي، ونظيره النيوزيلندي، والكرونة النرويجية الخسائر الأسبوعية، ومُنيت الكرونة النرويجية بخسارة 2.5 % هذا الأسبوع بينما انخفض الدولار الأسترالي 2.3 %.

كما شهد الجنيه الاسترليني موجة بيع كثيفة، أمس الخميس، بفعل مخاوف حيال العقبات التي تمنع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من التوصل لاتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخسرت العملة البريطانية 1.1 %، هذا الأسبوع وقبعت عند 1.2893 دولار اليوم.

واستقر اليورو في آسيا اليوم لكنه خسر نحو واحد % في الأسبوع، واستقر الدولار الأمريكي أيضا وربح 0.8 % مقابل سلة من العملات هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أواخر سبتمبر.

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