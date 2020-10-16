ترامب يرفض التنديد بحركة «كيو أنون» المروجة لنظريات المؤامرة

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنديد بحركة "كيو أنون" المروجة لنظريات المؤامرة قائلا إنه يحتاج إلى دراسة الموضوع.وقال ترامب، عندما طُلب منه التنديد بالحركة خلال حدث في قاعة بلدية على قناة إن بي سي: "لا أعرف شيئًا عن كيو أنون".لكنه قال أيضا إن مؤيدي كيو أنون "يعارضون كثيرا الاعتداء الجنسي على الأطفال، فهم يقاومونه بشدة"، وأنه بحاجة إلى "دراسة الموضوع".ونشأت كيو أنون إلى حد كبير كحركة هامشية عبر الإنترنت تحمل بعض وجهات النظر اليمينية المتطرفة.ويزعم مؤيدوها أن ترامب يقاتل ضد نخبة عالمية من عبدة الشيطان المتحرشين بالأطفال الذين يديرون عصابة للاتجار بالأطفال.