الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:39 ص
وكالاتطباعة
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي للصين سجل 24 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 15 أكتوبر، مقارنة مع عشر حالات في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض مقارنة مع 23 في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض مقارنة مع 23 في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.