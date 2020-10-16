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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:39 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي للصين سجل 24 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 15 أكتوبر، مقارنة مع عشر حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض مقارنة مع 23 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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