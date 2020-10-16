ارتفاع نسبة البطالة إلى 3.6 % بكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن البلاد فقدت حوالي 392 ألف وظيفة في سبتمبر، ما يمثل انخفاضًا في عدد الموظفين للشهر السابع على التوالي، حيث أثرت جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بنسبة 0.5 % على أساس سنوي إلى 3.6% في سبتمبر، مع انخفاض عدد العاملين إلى 01. 27 مليون، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.ويعد هذا أطول انخفاض من نوعه منذ أن شهدت البلاد تراجعًا مماثلًا لمدة ثمانية أشهر في عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية.ويُعتقد على نطاق واسع أن جائحة «كوفيد-19» كان لها تأثير شامل على أسواق العمل المحلية خلال النصف الثاني من العام.