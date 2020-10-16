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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال مشتبه به جديد فى مؤامرة لخطف حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
حاكمة ولاية ميشيجان
حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية
وكالات
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وجهت سلطات الادعاء بولاية ميشيجان الأمريكية تهما بالإرهاب ضد رجل آخر لمشاركته في مؤامرة لمتطرفين مسلحين لخطف حاكمة الولاية انتقاما منها بسبب الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة التي فرضتها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقالت دانا ناسل وزيرة العدل في ميشيجان، في بيان صحفي، إن المشتبه به، وهو الرابع عشر في المؤامرة، يدعى برايان هيجينز (51 عاما) وألقي القبض عليه يوم الخميس في ولاية ويسكونسن مسقط رأسه حيث يواجه حاليا إجراءات لترحيله إلى ميشيجان.

وهيجينز هو الثامن الذي توجه السلطات في ميشيجان الاتهام إليه في القضية، ووصفهم ممثلو الادعاء جميعا بأنهم أعضاء أو على صلة بميليشيا مناهضة للحكومة تسمى (ولفيرين وتشمن).

وتم القبض على ستة رجال آخرين بتهم اتحادية تتعلق بالخطف في إطار نفس التحقيق الذي اشترك فيه مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وشرطة الولاية ووكالات أخرى.

وهم متهمون بالتآمر لخطف الحاكمة الديمقراطية جريتشن ويتمير التي اشتبكت بحدة مع الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب بسبب إجراءات العزل العام التي أمرت بها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال ممثلو الادعاء إن هؤلاء الرجال سعوا أيضا إلى ترهيب مسؤولي إنفاذ القانون ووجهوا تهديدات بالتحريض على اضطرابات مدنية وتدربوا على عملية لاقتحام مبنى الكونجرس بولاية ميشيجان واحتجاز مسؤولين حكوميين رهائن.

وقالت ناسل إن هيجينز يواجه، مثل المتهمين السبعة الآخرين، اتهامات بتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

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