بايدن: ماذا يفعل ترامب لمكافحة كورونا؟.. «لا شىء»

اعتبر المرشّح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن أنّ منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب يواصل عدم فعل "أي شيء" لتعزيز جهود مكافحة كوفيد-19، حتى بعد أن أًصيب هو نفسه بالمرض.وقال بايدن، خلال حوار مع ناخبين، نقلته مباشرة على الهواء شبكة "إيه بي سي"، في نفس الوقت الذي كان فيه ترامب يشارك في حوار مماثل على هواء شبكة "أن بي سي"، "نحن في وضع لدينا فيه أكثر من 210.000 وفاة، وماذا يفعل (ترامب)؟ لا شيء. هو ما زال لا يضع كمامة".يذكر أن الولايات المتحدة تجاوزت حاجز الـ8 ملايين إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد، حيث رصدت أكبر ارتفاع يومي للحالات منذ يوم 31 يوليو.وقد أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطى 8 ملايين بعدما قفز بواقع مليون حالة خلال أقل من شهر، بينما تشهد البلاد زيادة كبيرة جديدة مع بدء انخفاض درجات الحرارة.