المؤشر نيكى يهبط 0.12 % فى بداية التعاملات بطوكيو

هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة.وانخفض نيكي 0.12% إلى 23478.40 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.25% إلى 1627.64 نقطة.وقد هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الخميس.وانخفض نيكي 0.33% إلى 23548.45 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.26% إلى 1639.61 نقطة.