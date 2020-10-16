عرض مسرحية «كواليسنا» على «mbc مصر».. الليلة

تعرض مساء اليوم الجمعة مسرحية «كواليسنا»، الذي يقدمها الفنان أشرف عبد الباقي بمشاركة نجوم مسرح مصر ضمن الموسم الجديد، وذلك عبر شاشة قناة «mbc» مصر في تمام الساعة الثامنة مساء.تدور أحداث مسرحية «كواليسنا»، في إطار كوميدي حول تقليد محتوى عدد من المُسلسلات الدرامية والإعلانات الناجحة بصورة ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.وتشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أوس أوس»، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، والمسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.