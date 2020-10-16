تويتر: لا يوجد دليل على وجود اختراق أمنى أدى إلى العطل المفاجئ

قالت شركة تويتر، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، إنه ليس لديها دليل على حدوث اختراق أمني في الوقت الذي استمر فيه مستخدمو "تويتر" في جميع أنحاء العالم في رصد انقطاعات واسعة النطاق والحديث عن عطل مفاجئ.وقال موقع "تويت"ر إنهم "يحققون حاليا في هذه المشكلة" لكن "ليس لديهم دليل على أن هذا الانقطاع ناتج عن اختراق أمني"، وفقا لرسالة على واجهة برمجة الشركة المعروفة باسم "إيه بي أي".وأضافت الشركة: "نحن نحقق حاليا في الأسباب الجذرية الداخلية وسنشارك المزيد من المعلومات قريبا".ويجري استقبال المستخدمين في الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا من بين دول أخرى برسائل بوجود خطأ.وذكر موقع "داوندكتور دوت كوم"، الذي يتتبع حالة موقع الويب، فإن عشرات الآلاف من المستخدمين أبلغوا بأنفسهم عن انقطاع الخدمة في الولايات المتحدة وعالميا.وكان موقع تويتر قد شهد عطلا كبيرا في شهر فبراير الماضي.