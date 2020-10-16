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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسنى يطرح أحدث أغنياته «مبطلناش إحساس» (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:32 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
منار إبراهيم
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طرح الفنان تامر حسني أحدث أغنياته "مبطلناش احساس" منذ قليل عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، والتي تعتبر أولى أغنيات ألبوم "خليك فولاذي".

الأغنية كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، وميكساج هاني محروس، وماستر جلال حمداوي، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ويتعاون تامر حسني، في الألبوم مع عدد كبير من صناع الموسيقى، ومن الشعراء، ومنهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد المالكي، محمد البوغة، حمادة السيد، محمد عاطف، بلال سرور، محمد القياتي، أحمد راءول، محمد محسن.

ومن الملحنين كل من تامر علي، محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمود الخيامي، بلال سرور، إسلام زكي، محمد حمزة، أحمد زعيم، مديح، محمد سراج، ومن الموزعين كل من علي فتح الله، توما، أمير محروس، عادل حقي، رامي سمير، يحيى يوسف، وسام عبدالمنعم، أحمد عبدالسلام، طارق عبدالجابر، أمين نبيل.

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