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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد إعادة اعتقالها.. السودان يطلق سراح عقيلة البشير

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:49 ص
عقيلة البشير
عقيلة البشير
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام سودانية، أن السلطات أطلقت سراح وداد بابكر، عقيلة الرئيس المعزول عمر البشير، بعد يوم من إعادة اعتقالها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد أفرج عن وداد بالضمانة العادية، والتي اعتقلت يوم الأربعاء بعد إطلاق سراحها الثلاثاء، إثر ظهور بلاغات جديدة ضدها.

وخلال الساعات الماضية، عاد اسم وداد بابكر إلى الواجهة في السودان، بعد أن أثارت صورها ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت متعبة ومرهقة على عكس ما اعتاد السودانيون رؤيتها لسنوات عديدة.

وفي حين نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في عائلتها أنها تمر بظروف صحية معقدة، أكد أحد القيادات في لجنة إزالة التمكين أنها بصحة جيدة، كما أشار إلى أن زوجة الرئيس المعزول خضعت للعديد من الفحوصات التي خلصت نتائجها إلى خلوها من أي مرض.

وأعرب القيادي في لجنة إزالة التمكين عن احتجاجه على تصوير المتهمة، قائلا إن ذلك تم من قبل أحد أفراد عائلتها الذين كانوا يرافقونها.

وصرح بأن ذلك مخالف للقوانين والأعراف الإنسانية.

وأثارت الصور التي انتشرت بشكل واسع بين السودانيين على مواقع التواصل، حفيظة الكثيرين معتبرين ذلك خروجا عن قيم الثورة السودانية، ومخالفا للقيم والأعراف، فيما اعتبر البعض الآخر أن نشر الصور من مقربين لها مجرد محاولة لخلق حالة من الاستعطاف بغية الإفراج عنها، رغم تورطها في العديد من البلاغات المتعلقة بجنح وشبهات فساد، حسب ما أفادت به وسائل إعلام سودانية.

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